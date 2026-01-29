I ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno deciso di inserire i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici. L’Europa ha raggiunto un accordo unanime per designare il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica come organizzazione terroristica. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e segnala un passo deciso contro le attività di questo corpo in Medio Oriente e altrove. Ora, le misure contro i Pasdaran diventeranno più stringenti a livello comunitario.

I ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno trovato un’intesa per la designazione a livello Ue del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica come organizzazione terroristica. «La repressione non può restare senza risposta. Ogni regime che uccide migliaia di suoi concittadini sta lavorando per la propria rovina», ha scritto su X Kaja Kallas, alto rappresentante per gli Affari esteri e la sicurezza Ue, sottolineando che la designazione porrà i pasdaran «sullo stesso piano di Daesh, Hamas, Hezbollah e al-Qaeda». La proposta di Antonio Tajani al Consiglio Affari Esteri dell’Ue di inserire i Guardiani della rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche aveva portato le autorità iraniane a convocare Paola Amadei, ambasciatrice italiana a Teheran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I pasdaran sono stati inseriti nella lista Ue dei terroristi

L'Unione Europea si prepara a inserire i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristi.

Bruxelles, i ministri degli Esteri dell'UE si preparano a decidere se inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella lista dei gruppi terroristici.

