Dopo tre mesi di trattative, i Paesi Bassi hanno ufficialmente formato il nuovo governo di coalizione. Le parti hanno trovato un’intesa, dimostrando che il centrodestra può governare senza cedere al populismo. Ora si attende l’investitura ufficiale e l’avvio delle prime politiche.

A tre mesi dalle elezioni legislative, nei Paesi è stato finalmente raggiunto un accordo di coalizione per formare il governo. Il partito centrista e liberale D66, guidato dal giovane e carismatico Rob Jetten, si allea con Appello Cristiano Democratico (Cda) e il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (Vvd), dando vita a un esecutivo di minoranza chiamato a misurarsi quotidianamente con il Parlamento. È un segnale per tutte le democrazie europee: un centrodestra che sia davvero “centro” oltre che “destra” può governare senza cercare sponde nel populismo di estrema destra. Certo, in questo caso è il quadro politico del Paese rende possibile questa alleanza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I Paesi Bassi dimostrano che il centrodestra non è obbligato a cedere al populismo

Approfondimenti su Paesi Bassi

Ultime notizie su Paesi Bassi

