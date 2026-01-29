I migliori atenei d’Europa Siena scala 17 posizioni

L’Università di Siena ha fatto un grande salto in avanti. Nella classifica mondiale pubblicata da Quacquarelli Symonds, l’ateneo toscano è salito di 17 posizioni rispetto all’anno scorso. Una crescita che sorprende e dimostra come l’ateneo continui a migliorare la qualità della sua offerta. Ora si posiziona tra i migliori d’Europa, attirando sempre più studenti e ricercatori.

L'Università di Siena sale di 17 posizioni nella classifica internazionale stilata da Quacquarelli Symonds. Il ranking in questione è Qs Europe, la classifica dei migliori atenei in Europa. L'ateneo senese ottiene per il terzo anno consecutivo un risultato positivo e in miglioramento nel ranking europeo passando alla 262° posizione quest'anno (279° nel 2025) su 958 università valutate di 42 Paesi europei. A livello italiano Unisi conquista il 18° posto su 64 classificati. Sono 12 gli indicatori della performance accademica. Per l'ateneo senese contribuiscono al risultato positivo la reputazione accademica, il numero di pubblicazioni per docente, le azioni e la ricerca nel campo della sostenibilità ambientale e sociale.

