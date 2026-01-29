Questa mattina sono emersi nuovi dettagli sulle violenze dell’esercito russo contro i propri soldati. Video diffusi mostrano uomini legati agli alberi, seminudi, mentre vengono costretti a ingoiare la neve con una pala. Le immagini mostrano le torture a cui alcuni soldati sono stati sottoposti, accusati di aver disertato o di non aver rispettato gli ordini. La situazione è più grave di quanto si pensasse.

Legati agli alberi seminudi e costretti a ingoiare la neve con la pala. Non si tratta di uno scenario tratto da un film horror, ma della tortura a cui sono stati sottoposti alcuni soldati russi, accusati di aver disertato e di non aver seguito gli ordini. Il video, che era già diventato virale sui social, è stato ripreso dal New York post. Gli uomini che appaiono dentro il filmato provano a scusarsi per quanto accaduto, ma vengono puntualmente soffocati dalle palate di neve che sono costretti ad ingoiare con impotenza. “Mi dispiace, non succederà più”, urla uno dei militari appesi a testa in giù. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I metodi violenti dell’Armata russa sui propri soldati: torturati e costretti a ingoiare la neve (video)

La Giornata della Memoria, commemorata il 27 gennaio, ricorda l'ingresso dell'Armata Rossa ad Auschwitz e la scoperta dell'orrore dell'Olocausto.

