I lavoratori dell' hotel a 4 stelle senza stipendio | Siamo esausti

I lavoratori del Rome Marriott Park Hotel hanno deciso di scioperare di nuovo. Sono senza stipendio da mesi e sono ormai esausti. La situazione si fa sempre più tesa, con ritardi nei pagamenti e proteste frequenti. I dipendenti chiedono risposte chiare e un pagamento immediato, ma finora nulla è cambiato. La loro pazienza sta per finire.

Stipendi in ritardo, scioperi ripetuti. È quello che accade al Rome Marriott Park Hotel, il 4 stelle che sorge nella zona residenziale di Muratella. Una situazione che coinvolge in particolare circa 70 dipendenti dell'Hotel Evolution, la società che per il Marriot gestisce i servizi integrati di cucina, lavaggio e sala. La tredicesima è stata accreditata settimane dopo il Natale, dello stipendio di dicembre nemmeno l'ombra. Così i lavoratori ora temono anche per quello di gennaio. Da qui la protesta che ha portato cuochi, lavapiatti e responsabili di sala a due scioperi in appena due mesi.

