i kings of convenience a benvignante

I Kings of Convenience arrivano a Benvignante. Il duo indie pop si esibirà il 28 luglio alle Delizia Estense di Argenta, portando sul palco la loro musica. L’evento ha già attirato molti fan, pronti a godersi una serata di musica dal vivo in una location suggestiva.

Il Comune di Argenta si prepara ad accogliere i "Kings of Convenience", il duo indie pop che si esibirà il prossimo 28 luglio alle Delizia Estense di Benvignante. Argenta torna protagonista del festival musicale "Ferrara Sotto Le Stelle", il festival che dal 1996 propone appuntamenti musicali che variano di qualsiasi genere. Per l’estate del 2026 Argenta torna tra le mete musicali del festival, accogliendo i "Kings of Convenience". Il duo, originario della Novergia, è formato da Erlend Oye e Erik Glambek Boe, e da oltre vent’anni rappresenta l’indie pop nordico, vantando 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I Kings of Convenience tornano a suonare in Italia nell’estate 2026.

Ferrara sotto le Stelle annuncia l'inizio dell'estate con la prima data, ospitando i Kings of Convenience.

I Kings of Convenience a BenvignanteIl 28 luglio sbarca il duo norvegese da un milione di ascoltatori mensili su Spotify. L’annuncio del mega concerto del primo cittadino ... ilrestodelcarlino.it

Monfortinjazz compie 50 anni e per l'occasione i Kings of Convenience tornano a Monforte d'AlbaIl duo norvegese, protagonista di un'esibizione memorabile nel 2015, aprirà il programma dell'edizione del cinquantenario domenica 26 luglio. Un concerto impreziosito da un trio d'archi per celebrare ... targatocn.it

Un grande ritorno a Tener-a-mente 2026 A dieci anni dal memorabile tutto esaurito del 2016, tornano sul palco vista lago del Vittoriale i KINGS OF CONVENIENCE, il duo più iconico dell’indie pop nordico. 29 luglio 2026 Un concerto unico, tra mini - facebook.com facebook

I Kings Of Convenience arrivano in Italia per 5 imperdibili date estive! 26 luglio 2026 | Monforte D’Alba (CN), @monfortinjazz 28 luglio 2026 | Argenta (FE), @fesottolestelle 29 luglio 2026 | Gardone Rivera (BS), @anfiteatrodelvittoriale 31 luglio 202 x.com