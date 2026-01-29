I Giochi della perfetta parità in sala stampa

Questa mattina in sala stampa si è parlato di come le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 stiano portando un cambio reale. I numeri mostrano che questa edizione sarà la più equilibrata di sempre in termini di rappresentanza di genere. Si tratta di un passo avanti importante, che va oltre le competizioni sportive e coinvolge anche la società.

A Milano Cortina 2026 i numeri raccontano un cambiamento che va oltre le gare. Le Olimpiadi invernali italiane si annunciano come le più equilibrate di sempre sul piano della rappresentanza di genere. Le atlete raggiungeranno il 47% del totale, ma il dato più significativo riguarda i ruoli mediatici e organizzativi. Il 54% dei commentatori scelti dal Cio sarà composto da donne, così come i due terzi dei responsabili del broadcasting center. Nei centri stampa e media, il personale senior sarà femminile per il 50%. Record anche per gli arbitri, con le donne al 40%, e tra i volontari: su 18 mila selezionati, il 60% delle candidature è arrivato da donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

