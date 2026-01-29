I fuorisede hanno perso ancora una volta

I fuorisede italiani non potranno partecipare al referendum sulla giustizia in programma questa settimana. La motivazione è semplice: non potranno tornare nei loro comuni di residenza per esercitare il diritto di voto. La decisione ha suscitato molte proteste tra chi vive lontano e si trova a dover seguire da remoto le votazioni. Ancora una volta, i fuori sede si trovano a perdere un’occasione importante, mentre il loro diritto di scelta rimane limitato.

