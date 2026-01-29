i costumi storici in mostra a cadorna

La stazione di Milano Cadorna ospita una mostra dedicata ai costumi storici del Palio di Legnano. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Ferrovie Nord Milano, mira a far conoscere questa tradizione a un pubblico più ampio. Fino a poco tempo fa, poche persone in città avevano sentito parlare del Palio, ora invece si cerca di coinvolgere anche chi non è appassionato di storia. Verranno esposti costumi e simboli della battaglia, con l’obiettivo di raccontare questa parte importante della storia medievale italiana.

Avvicinare un enorme pubblico potenziale per sottoporre il Palio e i suoi simboli al giudizio di chi raramente ne ha sentito parlare: ha questo obiettivo la partnership strategica con Ferrovie Nord Milano (Fnm) nella stazione di Milano Cadorna, luogo dove verrà allestita un’iniziativa di promozione e divulgazione del Palio di Legnano in occasione dell’ 850º anniversario della battaglia. Tanto per iniziare, all’ingresso della stazione, verranno utilizzati schermi e totem per proiettare in rotazione immagini del Palio, dei costumi storici e delle fasi salienti della corsa, sfruttando l’altissima visibilità del luogo, che conta una media di 65mila passaggi giornalieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

