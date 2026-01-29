i carabinieri ricordano il maresciallo taibi

I carabinieri hanno ricordato ieri il maresciallo Antonio Taibi, morto dieci anni fa. La cerimonia si è svolta davanti al comando provinciale, dove le forze dell’ordine hanno reso omaggio al loro collega ucciso nel 2016 davanti casa, nel momento in cui fu ferito con un colpo di pistola dal padre di un pregiudicato di Carrara.

Il comando provinciale dei carabinieri ieri ha celebrato i dieci anni della scomparsa del maresciallo Antonio Taibi, ucciso il 27 gennaio del 2016 con un colpo di pistola davanti alla sua abitazione dal padre di un pregiudicato carrarese. Un episodio che aveva suscitato molta indignazione e che ogni anno l’Arma ricorda con una toccante commemorazione. La celebrazione si è svolta in due parti, la prima con una messa in Duomo officiata da don Piero Albanesi, la seconda con la deposizione di una composizione floreale sulla sua tomba al cimitero di Marcognano. Alla cerimonia hanno partecipato i familiari dell’eroe e il colonnello Alessandro Dominici, comandante provinciale dei carabinieri di Massa Carrara, insieme agli altri vertici provinciali dell’Arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

