I 7 migliori tagli da uomo per il 2026

I tagli da uomo corti sono diventati il grande trend del 2026. Sempre più uomini scelgono uno stile pratico e fresco, pronti a lasciarsi alle spalle le brutte esperienze dell’anno passato. Quello che si vede in salone sono tagli netti e facili da gestire, perfetti per chi vuole un cambiamento veloce e efficace.

I tagli da uomo, soprattutto quelli corti, si sono imposti come uno dei trend più interessanti del 2026, la scelta ideale per chi vuole lasciarsi alle spalle il peggio dell'anno passato, magari iniziando proprio dalla poltrona del barbiere. «Ho l'impressione che il 2025 sia stato un anno difficile per moltissime persone», racconta Jake Murphy, barbiere e proprietario del Ruffians di Covent Garden. «Ho visto tanti clienti determinati a dare un taglio al passato. Al di là dei soliti buoni propositi, c'è una vera voglia di cambiamento, e i capelli sono un ottimo punto di partenza». Naturalmente, non serve per forza una rivoluzione per mandare un segnale e riprendere il controllo della propria immagine.

