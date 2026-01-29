Timothée Chalamet continua a catturare l’attenzione con i suoi accessori scelti con cura. In ogni apparizione, si nota subito il suo stile deciso: occhiali sottili, cravatte sventolanti, un borsone usato e una catenina dorata. Dettagli semplici, ma capaci di raccontare molto di lui e del personaggio di Marty Supreme che interpreta. Ogni elemento sembra parlare di un’epoca diversa, ma anche della sua personalità e della voglia di inseguire un sogno senza sosta.

Negli ultimi mesi è stato praticamente impossibile sfuggire alle immagini di Timothée Chalamet nei panni del protagonista di Marty Supreme: in quasi ogni scatto, l’attore indossa sottilissimi occhiali dalle curve morbide e appena smussate, che finiscono per accentuare, per contrasto, quella che è probabilmente la mascella più perpendicolare di Hollywood. Per costruire Marty Mauser però - il personaggio che all'anagrafe risulta Marty Reisman e che ha ispirato il film - Chalamet non porta occhiali qualsiasi. Il regista Josh Safdie sceglie montature autentiche con lenti realmente graduate, facendo della percezione visiva una componente concreta del personaggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I 5 accessori che rendono Timothée Chalemet in Marty Supreme irresistibilmente stylish

Approfondimenti su Timothée Chalamet

Marty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet.

Marty Supreme conferma il talento di Timothée Chalamet come uno degli attori più promettenti del panorama cinematografico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Timothée Chalamet

Argomenti discussi: I 5 accessori che rendono Timothée Chalemet in Marty Supreme irresistibilmente stylish; Questi 6 accessori economici sono perfetti per il tuo iPhone (da 5,99€); Stile elegante: capi d'abbigliamento e accessori must per il 2025; Amazon: ci sono 3 accessori per PlayStation disponibili a prezzo bomba.

I 5 accessori che rendono Timothée Chalemet in Marty Supreme irresistibilmente stylishIn Marty Supreme, ogni dettaglio di stile parla del personaggio di Timothée Chalamet: dagli occhiali sottili alle cravatte sventolanti, dal borsone consumato alla catenina dorata: ecco gli elementi ch ... vanityfair.it

Stile al maschile: i 5 accessori che non si usano più (e che noi vorremmo tanto tornassero di moda)Vivere di nostalgia è uno sbaglio, sempre e comunque; farlo nel mondo del fashion è ancora più pericoloso. Eppure - fatti i dovuti chiarimenti - ci sono alcuni elementi cari al mondo menswear che ... vanityfair.it

Il film con Timothée Chalamet travolge anche l’Italia: 1,75 milioni al box office, 9 nomination agli Oscar e un eroe del ping pong che esce dal cinema d’autore… - facebook.com facebook