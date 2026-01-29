Hydrogen Valley al via il bando per riqualificare siti dismessi con impianti ad idrogeno

Questa mattina è stato annunciato l’avvio del bando “Progetto Bandiera – Piemonte Hydrogen Valley”. Le imprese piemontesi possono presentare proposte per riqualificare siti dismessi con impianti a idrogeno. Il governo ha messo a disposizione 10 milioni di euro per sostenere questa iniziativa. La richiesta è aperta, e molte aziende si stanno già preparando per partecipare.

Il bando, rivolto alle imprese piemontesi, prevede di sostituire i combustibili fossili in settori strategici e rilanciare aree critiche con la riqualificazione di siti industriali dismessi Al via il bando “Progetto Bandiera – Piemonte Hydrogen Valley”, rivolto alle imprese piemontesi, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Le domande si apriranno il dal 2 marzo 2026. “Il bando è pensato per supportare le imprese, gli organismi di ricerca e gli enti pubblici che vorranno scommettere su questa filiera – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati -. Attraverso il fondo perduto, finanzieremo non solo la produzione e la distribuzione dell’idrogeno, ma anche la ricerca e la sperimentazione, cruciali per mantenere il Piemonte all’avanguardia nel panorama tecnologico.🔗 Leggi su Novaratoday.it

