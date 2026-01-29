Hudson Williams fidanzato con Connor Storrie? Lui interviene e fa chiarezza

Hudson Williams rompe il silenzio sulla sua vita privata. Dopo aver circolato voce di un possibile amore con Connor Storrie, l’attore decide di fare chiarezza e smentisce ogni supposizione. In un’intervista, Williams spiega che non c’è nessun legame romantico tra lui e Storrie, chiarendo la situazione una volta per tutte.

A seguito delle illazioni del web, Hudson Williams interviene per la prima volta e rivela se è fidanzato con Connor Storrie. Ecco cosa ha dichiarato il protagonista di Heated Rivalry. Da settimane sul web si parla di Heated Rivalry, la serie canadese con protagonisti Hudson Williams e Connor Storrie. Nello show i due attori vestono i panni di Shane Hollander e Ilya Rozanov, due stelle dell’hockey che iniziano una relazione segreta. Lo show, tra i titoli del momento, sta appassionando il mondo intero e tra pochi giorni debutterà anche in Italia su HBO Max. Mentre il pubblico si sta godendo la serie, alcuni fan sui social, desiderando di vedere Williams e Storrie insieme anche nella vita reale, hanno iniziato ad ipotizzare che tra i due ci fosse del tenero. 🔗 Leggi su Novella2000.it

