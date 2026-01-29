Il Napoli lavora ancora sul mercato per rafforzare le fasce. Holm si fa avanti come possibile alternativa, ma resta incerto il futuro di Juanlu Sanchez. La società continua a monitorare le opzioni, mentre l’allenatore Antonio Conte attende sviluppi.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per rinforzare le corsie difensive e garantire ad Antonio Conte nuove soluzioni in vista della seconda parte di stagione. Il primo nome sulla lista resta quello di Juanlu Sanchez del Siviglia, seguito ormai da diversi mesi, ma nelle ultime ore si è fatta sempre più concreta un’alternativa proveniente dalla Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro ha avviato contatti per Emil Holm, laterale svedese di 25 anni attualmente in forza al Bologna. Un profilo che piace alla dirigenza e che avrebbe già manifestato apertura verso un possibile trasferimento a Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Holm avanza per la fascia: resta Juanlu Sanchez

Il Napoli si muove ancora sul mercato per rinforzare la fascia destra.

