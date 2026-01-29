Hokusai a Palazzo Bonaparte | il Maestro del Mondo Fluttuante

La grande mostra dedicata a Katsushika Hokusai arriva a Palazzo Bonaparte. Sono esposte oltre 200 opere del maestro giapponese, la più ampia raccolta mai vista in Italia. Visitatori e appassionati possono ammirare da vicino le sue incisioni e stampe, tra cui il famoso

Cosa: La più grande mostra monografica mai realizzata in Italia dedicata a Katsushika Hokusai, con oltre 200 opere esposte. Dove e Quando: A Roma, presso Palazzo Bonaparte; l’esposizione è stata presentata in anteprima il 28 gennaio. Perché: Celebra il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, portando per la prima volta nel nostro Paese tesori rarissimi dal Museo Nazionale di Cracovia. L’arte giapponese ha sempre esercitato un fascino magnetico sull’Occidente, ma pochi artisti hanno saputo plasmare l’immaginario collettivo quanto Katsushika Hokusai. Figura centrale della cultura visiva universale, Hokusai non è stato solo un pittore, ma un vero e proprio rivoluzionario capace di catturare l’essenza della natura e della vita quotidiana con una modernità che, ancora oggi, lascia senza fiato. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Hokusai, a Palazzo Bonaparte la mostra con 200 opere del maestro giapponese. E c'è anche «La grande onda»È in programma dal 27 marzo al 29 giugno l'esposizione, a cura di Beata Romanowicz, realizzata con opere provenienti dalla prestigiosa collezione di arte asiatica del Museo Nazionale di Cracovia ... roma.corriere.it

Presentata in anteprima alla Camera dei Deputati la mostra Hokusai. Il grande maestro dell'arte giapponese(Teleborsa) - A partire dal 27 marzo 2026 Palazzo Bonaparte a Roma ospiterà una mostra di eccezionale rilevanza: la più grande mostra mai dedicata in Italia a Katsushika Hokusai (1760–1849), il più im ... finanza.repubblica.it

Dal 27 marzo 2026, Palazzo Bonaparte a Roma ospita un evento destinato a entrare nella storia delle grandi esposizioni internazionali: la più grande mostra mai realizzata in Italia su Katsushika Hokusai (1760–1849), il genio assoluto dell’arte giapponese facebook

