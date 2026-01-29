Questa mattina sono stati ufficializzati gli accoppiamenti per le semifinali di Coppa Italia di hockey su pista. Trissino affronta il Valdagno, mentre Bassano sfida il Viareggio. Le quattro squadre sono ormai pronte per le sfide che decideranno chi si aggiudicherà il torneo.

Si delinea il quadro delle semifinali valide per la Coppa Italia 2025-2026 di hockey su pista. A proseguire il rispettivo cammino verso il trofeo saranno infatti Trissino, Valdagno, Bassano e Viareggio. La scorsa settimana la Why Sport ha battuto nel match a scontro diretto secco Lodi, regolandola per 7-3. La CGC, sempre sette giorni fa, si è invece imposta invece senza patema alcuno su Grosseto, battendola per 5-1. Nella serata odierna Trissino ha poi letteralmente passeggiato su Follonica, dettando legge con un poderoso 11-2. Più combattuta invece il vìs-a-vìs tra Bassano e Monza, terminato con il successo dei veneti per 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: definiti gli accoppiamenti per le semifinali di Coppa Italia. Trissino e Viareggio in corsa

Il quattordicesimo turno di Serie A1 2025-2026 di hockey su pista si è concluso con risultati che hanno confermato alcune gerarchie e sorpreso altri.

