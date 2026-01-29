Hockey ghiaccio Vipiteno e Gherdeina vincono i derby contro Renon e Cavaliers nella serata di Alps League

Questa sera la Alps Hockey League ha regalato grandi emozioni. Vipiteno ha battuto il Renon all’overtime nel derby, mentre Gherdeina ha superato gli Unterland Cavaliers ai shoot-out. Vince anche Merano contro Zeller Eisbaren e Cortina contro Jesenice. La corsa ai punti continua a essere serrata.

Serata ricca di incontri per la Alps Hockey League 2026. Vipiteno piega Renon all'overtime nel derby, Gherdeina fa lo stesso contro gli Unterland Cavaliers agli shoot-out, quindi successi per Merano e Cortina contro Zeller Eisbaren e Jesenice. Andiamo a vedere come sono andate le cose negli incontri in programma. VIPITENO BRONCOS-RITTNER BUAM 4-3 dopo overtime. Gli ospiti passano in vantaggio dopo 5:35 con Fink, quindi raddoppio di Welychka al 10:59. Vipiteno risponde a inizio secondo periodo al 25:05 con Ramo per il 2-1, ma Renon allunga di nuovo con Alderson per il 3-1 al 27:00. A questo punto i Broncos cambiano marcia.

