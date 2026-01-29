Ho le mestruazioni sempre in anticipo | può essere un segnale della perimenopausa?

A 38 anni, una donna segnala che le sue mestruazioni, sempre state regolari, ora arrivano in anticipo di qualche giorno. La domanda è se possa trattarsi di un segnale di perimenopausa. La paziente ha notato il cambiamento e si chiede cosa possa significare.

Salve dottore, le mie mestruazioni sono sempre state regolari, ma ora, a 38 anni, iniziano ad anticipare di qualche giorno ogni mese. È un segnale di perimenopausa o può semplicemente essere un periodo particolare? Ci sono esami particolari che posso fare per verificare la mia situazione? La ringrazio in anticipo Buongiorno signora, una variazione nel ritmo mestruale di pochi giorni alla sua età senza altra sintomatologia non è indice di problemi ormonali legati alla perimenopausa. Se dovessero insorgere ritardi o anticipi di più di una settimana o salti di ciclo allora possono essere necessari esami ormonali e un controllo ecografico.

