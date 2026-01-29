Ho le mestruazioni sempre in anticipo | può essere un segnale della perimenopausa?

A 38 anni, una donna si rivolge al medico preoccupata perché le sue mestruazioni, che erano sempre state regolari, iniziano ad anticiparsi di qualche giorno ogni mese. La domanda che si fa è se questo sia un segnale della perimenopausa. La donna nota il cambiamento e vuole capire cosa sta succedendo al suo corpo.

Salve dottore, le mie mestruazioni sono sempre state regolari, ma ora, a 38 anni, iniziano ad anticipare di qualche giorno ogni mese. È un segnale di perimenopausa o può semplicemente essere un periodo particolare? Ci sono esami particolari che posso fare per verificare la mia situazione? La ringrazio in anticipo Buongiorno signora, una variazione nel ritmo mestruale di pochi giorni alla sua età senza altra sintomatologia non è indice di problemi ormonali legati alla perimenopausa. Se dovessero insorgere ritardi o anticipi di più di una settimana o salti di ciclo allora possono essere necessari esami ormonali e un controllo ecografico.

