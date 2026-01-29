Ho le mestruazioni sempre in anticipo | può essere un segnale della perimenopausa?

A 38 anni, una donna si rivolge al medico preoccupata perché le sue mestruazioni, che fino a poco tempo fa erano sempre state regolari, ora arrivano in anticipo di qualche giorno. La domanda è se questo cambiamento possa essere un segnale di perimenopausa.

Salve dottore, le mie mestruazioni sono sempre state regolari, ma ora, a 38 anni, iniziano ad anticipare di qualche giorno ogni mese. È un segnale di perimenopausa o può semplicemente essere un periodo particolare? Ci sono esami particolari che posso fare per verificare la mia situazione? La ringrazio in anticipo Buongiorno signora, una variazione nel ritmo mestruale di pochi giorni alla sua età senza altra sintomatologia non è indice di problemi ormonali legati alla perimenopausa. Se dovessero insorgere ritardi o anticipi di più di una settimana o salti di ciclo allora possono essere necessari esami ormonali e un controllo ecografico. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Ho le mestruazioni sempre in anticipo: può essere un segnale della perimenopausa?” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Perimenopausa Regolarità Argomenti discussi: Ho le mestruazioni sempre in anticipo: può essere un segnale della perimenopausa?; La Ginecologa risponde. Pancia gonfia nella seconda metà del ciclo: è normale?. La prima visita ginecologica rappresenta un passaggio importante nella crescita di una ragazza, e spesso, sono proprio le mamme ad avere più dubbi e preoccupazioni delle figlie. Conoscere in anticipo come si svolge la visita può aiutarti a prepararla con - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.