Ho le mestruazioni sempre in anticipo | può essere un segnale della perimenopausa?

A 38 anni, una donna si rivolge al medico preoccupata perché le sue mestruazioni, che un tempo erano sempre puntuali, ora arrivano in anticipo di alcuni giorni. La domanda è semplice: potrebbe essere un segnale di inizio perimenopausa? La risposta del medico non si fa attendere, e mentre si cerca di capire cosa sta succedendo, la donna spera di trovare spiegazioni chiare e soluzioni pratiche.

Salve dottore, le mie mestruazioni sono sempre state regolari, ma ora, a 38 anni, iniziano ad anticipare di qualche giorno ogni mese. È un segnale di perimenopausa o può semplicemente essere un periodo particolare? Ci sono esami particolari che posso fare per verificare la mia situazione? La ringrazio in anticipo Buongiorno signora, una variazione nel ritmo mestruale di pochi giorni alla sua età senza altra sintomatologia non è indice di problemi ormonali legati alla perimenopausa. Se dovessero insorgere ritardi o anticipi di più di una settimana o salti di ciclo allora possono essere necessari esami ormonali e un controllo ecografico.

