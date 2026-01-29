Ho le mestruazioni sempre in anticipo | può essere un segnale della perimenopausa?

Una donna di 38 anni si rivolge al medico preoccupata perché le sue mestruazioni, che fino a poco tempo fa arrivavano sempre puntuali, ora si anticipano di alcuni giorni. La situazione desta curiosità e un po’ di timore, perché potrebbe essere un segnale di inizio perimenopausa, un momento di cambiamenti ormonali che si presenta prima della menopausa vera e propria. La donna chiede se questo cambiamento sia normale e cosa potrebbe significare per il suo corpo.

Salve dottore, le mie mestruazioni sono sempre state regolari, ma ora, a 38 anni, iniziano ad anticipare di qualche giorno ogni mese. È un segnale di perimenopausa o può semplicemente essere un periodo particolare? Ci sono esami particolari che posso fare per verificare la mia situazione? La ringrazio in anticipo Buongiorno signora, una variazione nel ritmo mestruale di pochi giorni alla sua età senza altra sintomatologia non è indice di problemi ormonali legati alla perimenopausa. Se dovessero insorgere ritardi o anticipi di più di una settimana o salti di ciclo allora possono essere necessari esami ormonali e un controllo ecografico.

