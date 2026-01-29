Highlander | Henry Cavill condivide le prime foto dell' atteso reboot

Henry Cavill condivide le prime foto dal set del nuovo Highlander. L’attore ha pubblicato due scatti, che lo mostrano in azione sul set, mentre si prepara a interpretare di nuovo il ruolo di un guerriero immortale. Il film, diretto da Chad Stahelski, sta attirando l’attenzione dei fan, curiosi di vedere come sarà questo reboot tanto atteso.

L'attore ha pubblicato due scatti che lo ritraggono sul set del film diretto da Chad Stahelski che riporterà sul grande schermo la storia di un guerriero immortale. Henry Cavill, sulla sua pagina Instagram, ha condiviso le prime foto che lo ritraggono sul set del reboot di Highlander. La star britannica è stata scelta dal regista Chad Stahelski, che ha già portato al successo John Wick, per interpretare il guerriero immortale. Le foto condivise dalla star Sul suo post, Henry Cavill ha dichiarato: "Buon First Look per Highlander! Questo è stato un percorso piuttosto complicato per me, e ve ne parlerò quando sarà arrivato il momento giusto, ma poter condividere questo è speciale". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Dopo cinque anni di attese e vari slittamenti, il reboot di Highlander diretto da Chad Stahelski, noto per aver portato in scena i film di John Wick, si mostra finalmente nelle prime immagini ufficiali.

