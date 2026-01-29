La pagina di Highguard su Steam è stata rivista poco prima del lancio. Gli sviluppatori hanno eliminato ogni collegamento a Titanfall e Apex Legends, cancellando i riferimenti che indicavano un possibile legame tra il loro nuovo gioco e i due franchise popolari.

La pagina Steam di Highguard è stata modificata in modo significativo a pochi giorni dal lancio. Gli sviluppatori hanno rimosso ogni riferimento diretto a Titanfall e Apex Legends, due franchise molto noti con cui il gioco era inizialmente associato nella descrizione ufficiale. Il cambiamento arriva in un momento delicato per lo sparatutto free-to-play, che non ha avuto l’accoglienza sperata. L’assenza di spiegazioni ufficiali rende la scelta ancora più interessante da analizzare. Al momento, resta solo una certezza: la comunicazione attorno al progetto è stata ridimensionata. In origine, la descrizione di Highguard su Steam si apriva con la frase “Dai creatori di Titanfall e Apex Legends”, seguita da una breve introduzione al gameplay. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Highguard, è stata modificata la descrizione su Steam: sono stati rimossi i riferimenti a Titanfall ed Apex Legends

Approfondimenti su Highguard Steam

Durante i The Game Awards 2025, è stato annunciato Highguard, il nuovo sparatutto free-to-play sviluppato dagli autori di Titanfall e Apex Legends.

Highguard, il nuovo sparatutto free-to-play presentato ai The Game Awards 2025, sta incontrando difficoltà nel suo debutto su Steam, con oltre l’80% di recensioni negative.

