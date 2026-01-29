Gli sviluppatori di Highguard hanno annunciato cosa arriverà nel 2026. Hanno condiviso il piano ufficiale per il primo anno, confermando che il gioco riceverà aggiornamenti costanti e una roadmap chiara. In questo modo, vogliono mantenere alta l’attenzione dei giocatori fin dal lancio.

Gli sviluppatori di Highguard hanno presentato il piano ufficiale dell’Anno 1, confermando una roadmap strutturata e un supporto continuo per i prossimi mesi, pensato per accompagnare l’evoluzione del gioco fin dal lancio. Prima di proseguire ricordiamo che Highguard è disponibile gratis su PC e console Highguard – Gamerbrain.net Il prossimo passo sarà l’ Episodio 2, in arrivo tra due settimane, che darà continuità alla narrazione e agli aggiornamenti introdotti con il primo episodio. Ogni episodio avrà una durata media di circa due mesi, garantendo un flusso regolare di nuovi contenuti lungo tutta la prima annata. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Highguard: Annunciati i contenuti in arrivo nel 2026

Approfondimenti su Highguard Piano

Argomenti discussi: Highguard non era previsto per i Game Awards e doveva uscire senza alcun annuncio; Highguard dà segni di vita: confermato il lancio e annunciata la presentazione dell'FPS; L'evento di presentazione di Highguard verrà trasmesso stasera; Il free-to-play Highguard è disponibile.

