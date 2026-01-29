Highguard | Annunciati i contenuti in arrivo nel 2026
Gli sviluppatori di Highguard hanno annunciato cosa arriverà nel 2026. Hanno condiviso il piano ufficiale per il primo anno, confermando che il gioco riceverà aggiornamenti costanti e una roadmap chiara. In questo modo, vogliono mantenere alta l’attenzione dei giocatori fin dal lancio.
Gli sviluppatori di Highguard hanno presentato il piano ufficiale dell’Anno 1, confermando una roadmap strutturata e un supporto continuo per i prossimi mesi, pensato per accompagnare l’evoluzione del gioco fin dal lancio. Prima di proseguire ricordiamo che Highguard è disponibile gratis su PC e console Highguard – Gamerbrain.net Il prossimo passo sarà l’ Episodio 2, in arrivo tra due settimane, che darà continuità alla narrazione e agli aggiornamenti introdotti con il primo episodio. Ogni episodio avrà una durata media di circa due mesi, garantendo un flusso regolare di nuovi contenuti lungo tutta la prima annata. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Approfondimenti su Highguard Piano
Argomenti discussi: Highguard non era previsto per i Game Awards e doveva uscire senza alcun annuncio; Highguard dà segni di vita: confermato il lancio e annunciata la presentazione dell'FPS; L'evento di presentazione di Highguard verrà trasmesso stasera; Il free-to-play Highguard è disponibile.
