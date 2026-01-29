Re Carlo si presenta in modo diverso nel nuovo documentario

Re Carlo così non lo avevamo mai visto. Offre una visione intima e inedita sull’uomo dietro il Re il documentario Finding Harmony: A King’s Vision, che racconta la visione del monarca sul rapporto tra uomo e natura. La prima si è svolta la sera del 28 gennaio, nella vellutata Camera Waterloo del Castello di Windsor, alla presenza di grandi star del cinema. A catturare l’attenzione, però, più che il tema ecologista è stata la presenza del Principe Harry, seppur solo sullo schermo. C’è anche Harry nel film del padre. Tra le prime clip di Finding Harmony: a King’s Vision c’è quella, granulosa e dall’aria antica, di un uomo e due ragazzini che, indossando il tradizionale kilt, pescano in riva a un fiume. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Harry, apparizione a sorpresa nel nuovo documentario di Re Carlo

Approfondimenti su Re Carlo

Harry Styles ha annunciato il suo nuovo album intitolato

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

NEW: “SHAMELESS!” Desperate Duke Makes SHOCK NEW MOVE

Ultime notizie su Re Carlo

Argomenti discussi: Meghan Markle fa un'apparizione a sorpresa senza Harry a Los Angeles; Harry Potter e Ron gay? Succede nell’imperdibile trailer di Heated Wizardry [VIDEO]; Il cuore del principe William batte forte quando arriva a Bristol in treno | Reale | Notizia.

Harry, apparizione a sorpresa nel nuovo documentario di Re CarloC’è anche il Principe Harry bambino nel documentario che Re Carlo ha realizzato per raccontare il proprio impegno per la salvaguardia dell’ambiente ... dilei.it

Re Carlo, l’apparizione a sorpresa prima della pausa a BalmoralCome ogni estate, la Famiglia Reale ha un’abitudine: ritirarsi a Balmoral. La tradizione della Regina Elisabetta va avanti con Re Carlo e la Regina Camilla: Balmoral era tra i luoghi più amati dalla ... dilei.it

Dopo il passaggio del ciclone Harry, in Sicilia si contano i danni. - facebook.com facebook