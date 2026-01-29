Haaretz | la Cisgiordania travolta dalla violenza messianica

In Cisgiordania, la violenza cresce di giorno in giorno. Amira Hass su Haaretz denuncia come i partiti di opposizione israeliani, pur opponendosi alla riforma giudiziaria del governo, restino silenziosi sulla sorte dei palestinesi. La tensione tra le parti si fa sentire forte, mentre gli scontri si intensificano senza sosta.

Amira Hass, su Haaretz verga un durissimo j’accuse contro i partiti di opposizione israeliani che, pur contrastando accanitamente la stretta anti-democratica del governo, il cui simbolo è la riforma giudiziaria, è indifferente alla tragica sorte dei palestinesi. In particolare, la nota della Hass si focalizza sulla violenza dei coloni in Cisgiordania, che mano a mano ha investito tutte e tre le aree in cui è suddivisa la regione (la C, della quale Israele ha il controllo amministrativo e della sicurezza; la B, in cui controlla solo la sicurezza, lasciando l’amministrazione ai palestinesi; infine, l’area A, controllata in toto dai palestinesi, con tutte le limitazioni del caso). 🔗 Leggi su It.insideover.com

L'articolo analizza il dibattito sulla possibile definizione delle azioni di Israele nella Striscia di Gaza e Cisgiordania come genocidio, focalizzandosi sui fatti concreti e sulle conseguenze di queste politiche.

