Ha detto sì a Gasperini il botto finale è della Roma | arriva dalla Premier

La Roma chiude un accordo con Gasperini e si prepara a sorprendere con un nuovo acquisto dalla Premier League. La trattativa è stata veloce, e il club giallorosso aspetta solo di ufficializzare l’arrivo. Intanto, questa sera scende in campo contro il Panathinaikos per l’ultima partita di Europa League.

Nuovo innesto inserito sui taccuini del club giallorossi per il mercato di gennaio: un altro rinforzo che viene direttamente dalla Premier League La Roma si prepara questa sera al match contro il Panathinaikos, valido per l'ultima giornata di Europa League. Un impegno fondamentale per i giallorossi, che però dovranno fare a meno di Ferguson. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'attaccante non sarà a disposizione per la sfida contro i greci a causa di un dolore alla caviglia sinistra che ha impedito all'irlandese di partire con la squadra in direzione Atene. Una vera batosta per Gasperini, che dovrà fare i conti con innesti contati nel reparto offensivo.

