Sydney Sweeney e Noah Centineo sono pronti a entrare nel mondo di Gundam. La serie di live-action targata Netflix sta per arrivare, portando il franchise di Mobile Suit Gundam nel cinema reale. Dopo anni di successi tra animazioni e linee temporali alternative, questa volta la saga di Yoshiyuki Tomino si prepara a conquistare anche il pubblico davanti allo schermo. Le riprese sono in corso e l’attesa cresce tra i fan, curiosi di vedere come verrà adattato il grande universo di Gundam.

Il franchise di Mobile Suit Gundam si appresta a compiere il grande salto verso il live-action. Dopo decenni di successi nell’animazione, tra linee temporali alternative e l’iconico Universal Century, la saga creata da Yoshiyuki Tomino sta per sbarcare su Netflix grazie a una collaborazione tra Legendary Pictures e Bandai Namco Filmworks. Cast e Produzione: Sydney Sweeney e Noah Centineo nel mondo dei Mech. Le ultime notizie dal set confermano due nomi di punta per il mercato nordamericano: Sydney Sweeney ( Euphoria, Anyone But You ) e Noah Centineo ( Tutte le volte che ho scritto ti amo ). Sebbene i loro ruoli non siano ancora stati ufficializzati, la loro presenza sottolinea l’ambizione di rendere Gundam un fenomeno pop globale, capace di andare oltre la cerchia degli appassionati di Gunpla. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Gundam: Sydney Sweeney e Noah Centineo saranno i protagonisti del live-action targata Netflix!

Netflix potrebbe portare in Italia il film live-action di Gundam.

Netflix annuncia di aver acquistato i diritti per distribuire il film live-action di Gundam, prodotto da Legendary Pictures.

