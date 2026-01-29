Gundam svolta storica per la saga | nasce il film live action con Sydney Sweeney

Dopo oltre quarant’anni di successi nell’animazione, Gundam si prepara a sbarcare sul grande schermo con un film live action. La notizia arriva da Deadline e rappresenta una svolta storica per la saga, che fino a ora aveva mantenuto il suo successo solo sui cartoni. La produzione sarà destinata allo streaming e vede come protagonista Sydney Sweeney, pronta a portare l’universo di Gundam in una nuova dimensione.

L’universo di Gundam è pronto a fare il salto più ambizioso della sua storia. Come riportato da Deadline infatti, dopo oltre quarant’anni di successi nell’animazione, il celebre franchise giapponese approda finalmente al cinema con un film live action destinato allo streaming. Al centro del progetto ci sono nomi di primo piano come Sydney Sweeney e Noah Centineo, mentre Netflix si prepara a diventare la casa di distribuzione del lungometraggio. Un’operazione che punta a coniugare una delle IP anime più iconiche di sempre con il pubblico globale delle grandi produzioni hollywoodiane. Il film è sviluppato da Legendary Entertainment insieme a Bandai Namco Filmworks, proprietaria del marchio Gundam. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Gundam, svolta storica per la saga: nasce il film live action con Sydney Sweeney Approfondimenti su Gundam Sydney Sweeney Gundam Live-Action | Netflix distribuirà il film con Sydney Sweeney e Noah Centineo Netflix annuncia di aver acquistato i diritti per distribuire il film live-action di Gundam, prodotto da Legendary Pictures. Gundam: Netflix ottiene i diritti del film live-action con Sydney Sweeney e Noah Centineo? Netflix potrebbe portare in Italia il film live-action di Gundam. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Gundam Sydney Sweeney Apre la Koralmbahn, svolta storica per i collegamenti alpiniCon l'entrata in funzione della nuova Koralmjet, l'Austria apre una nuova fase per la mobilità ferroviaria e per il corridoio Baltico-Adriatico. L'inaugurazione del Tunnel della Koralpe, lungo 33 ... ansa.it Votoms torna con Mamoru Oshii: dopo 43 anni arriva il primo vero rivale di GundamNell'universo del mecha anime c'è un titano che domina i cieli da più di quarant'anni: Mobile Suit Gundam. Ma ora, in un clima industriale che riscopre i robot realistici e i conflitti politici, un co ... movieplayer.it «Sydney Sweeney sta facendo impazzire i suoi follower con i video dedicati alla sua nuova linea di intimo. » Non c’è un attimo di pausa per Sydney Sweeney. Dopo il successo mondiale di Una di famiglia - The Housemaid, che avrà un sequel, tutti sono in att - facebook.com facebook L'ultima di Sydney Sweeney: appende reggiseni sulla scritta "Hollywood" #hollywood x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.