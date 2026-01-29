Guida sotto l’effetto della droga Consulta choc | Punibili solo quelli che rappresentano un pericolo per la circolazione stradale

La Corte Costuzionale ha fatto un passo indietro sulla legge che punisce chi guida sotto l’effetto di droga. Secondo la decisione, si può sanzionare solo chi rappresenta un reale pericolo per la circolazione stradale. La sentenza ha sorpreso molti, perché riduce di molto le circostanze in cui si può applicare la pena. Ora, chi viene trovato positivo, potrebbe non essere automaticamente punito, a meno che non ci siano rischi concreti per gli altri utenti. La decisione apre un dibattito sulla reale pericolosità di chi assume sostanze stupefacenti e

Roma, 29 gennaio 2026 - Sorprendente 'precisazione' della Corte Costituzionale sulla stretta sulla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: può essere punito solo chi crea un pericolo per la sicurezza stradale. Quindi l'articolo 187 del Codice della Strada del 2024 non è illegittima se viene interpretata nel senso che possa essere punito chi si sia messo al volante, dopo l'assunzione di stupefacenti, solo se è in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. La norma in precedenza prevedeva la punizione a chi guidava "in stato di alterazione psico-fisica" dopo aver assunto droga.

