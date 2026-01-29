L’assemblea di Cermec si riunisce di nuovo per cercare di risolvere la questione del cambio di amministratore unico. RetiAmbiente insiste: bisogna prendere una decisione definitiva su chi guiderà la società. Al momento, tutto resta in sospeso, ma la discussione continua senza sosta.

Le indicazioni della capogruppo RetiAmbiente sono chiare: bisogna chiudere sull’avvicendamento dell’amministratore unico di Cermec. Lo ha scritto, nero su bianco il giorno dopo la sospensione dell’ultima assemblea il 16 gennaio, quando le attese dimissioni dell’attuale amministratore Lorenzo Porzano, messo sotto accusa dalla Cgil per presunti comportamenti antisindacali, non erano arrivate e per la seconda volta era finita con una fumata grigia. Quel giorno a scombinare le carte sembra proprio sia stata la decisione presa dal Comune di Carrara e fatta propria dalla capogruppo RetiAmbiente sul nome del successore del manager. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Guccinelli al posto di Porzano? L'assemblea Cermec riprova a chiudere l'avvicendamento

