Guasto sulla rete telefonica | in panne il Distretto sanitario a San Salvo

Questa mattina il Distretto sanitario di San Salvo ha smesso di funzionare. La rete telefonica è caduta, lasciando senza comunicazioni il servizio di base. Pazienti e operatori non riescono a contattarsi, e il problema si prolunga da ore. Le autorità cercano di risolvere la situazione, ma al momento non ci sono ancora soluzioni.

Il Distretto sanitario di base a San Salvo senza collegamenti a causa di un guasto sulla rete telefonica.Lo ha comunicato la Asl, che in queste ore è al lavoro per poter ripristinare tempestivamente tutti i servizi. "A causa di un guasto esteso sulle linee di telecomunicazioni nella zona di San.

