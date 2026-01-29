Guasto a treno Ferrotramviaria sulla linea Bari-Andria Piemontese | Tutelare i cittadini

L’assessore regionale alla Mobilità, Raffaele Piemontese, ha incontrato i dirigenti di Ferrotramviaria dopo il fermo di due ore sulla linea tra Bari e Andria. L’episodio si è verificato il 27 gennaio scorso, quando un guasto alla linea elettrica ha causato disagi ai pendolari. Piemontese ha ribadito la volontà di tutelare i cittadini e ha chiesto interventi più rapidi per evitare che simili episodi si ripetano.

L'assessore regionale alla Mobilità, Raffaele Piemontese, ha incontrato i vertici di Ferrotramviaria per fare il punto dopo l'episodio avvenuto il 27 gennaio scorso, quando un guasto alla linea elettrica aveva bloccato per circa 2 ore la circolazione dei treni sulla linea tra Bari e la Bat.

