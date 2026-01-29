Gualtieri | A Parigi invidio il numero delle linee della metro e la Senna balneabile

Roberto Gualtieri ha fatto un sorriso durante l'incontro con la sindaca di Parigi Anne Hidalgo. Il sindaco di Roma ha scherzato dicendo che invidia il numero delle linee della metropolitana e la possibilità di fare il bagno nella Senna. La battuta è arrivata a margine della consegna della Lupa capitolina, con Gualtieri che ha voluto sottolineare, in modo leggero, alcune differenze tra le due città.

AGI -  "A Parigi invidio il numero delle linee della metropolitana e la Senna balneabile". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della consegna della Lupa capitolina alla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, rispondendo in modo scherzoso a chi gli chiedeva cosa invidiasse della capitale francese. "L'amicizia tra Roma e Parigi non è fondata sull'invidia, ma sull'ammirazione reciproca - ha precisato Gualtieri -. Roma ammira molte cose che Parigi ha fatto, dal lavoro sulle pedonalizzazioni e sul verde urbano fino alla balneabilità della Senna, che è un obiettivo che stiamo cercando di perseguire anche sul Tevere", ha spiegato. 🔗 Leggi su Agi.it

