Roberto Gualtieri ha fatto un sorriso durante l'incontro con la sindaca di Parigi Anne Hidalgo. Il sindaco di Roma ha scherzato dicendo che invidia il numero delle linee della metropolitana e la possibilità di fare il bagno nella Senna. La battuta è arrivata a margine della consegna della Lupa capitolina, con Gualtieri che ha voluto sottolineare, in modo leggero, alcune differenze tra le due città.

AGI - "A Parigi invidio il numero delle linee della metropolitana e la Senna balneabile". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della consegna della Lupa capitolina alla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, rispondendo in modo scherzoso a chi gli chiedeva cosa invidiasse della capitale francese. "L'amicizia tra Roma e Parigi non è fondata sull'invidia, ma sull'ammirazione reciproca - ha precisato Gualtieri -. Roma ammira molte cose che Parigi ha fatto, dal lavoro sulle pedonalizzazioni e sul verde urbano fino alla balneabilità della Senna, che è un obiettivo che stiamo cercando di perseguire anche sul Tevere", ha spiegato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gualtieri: "A Parigi invidio il numero delle linee della metro e la Senna balneabile"

Dopo il primo incontro del 6 novembre, in Campidoglio si sono riuniti nuovamente tutti gli attori coinvolti nel progetto per rendere il Tevere balneabile.

