Groenlandia e rotte polari | Isabella Rauti fa il punto sulla posizione italiana sull’Artico

L’Italia si muove sul tema dell’Artico. Isabella Rauti ha spiegato che le rotte polari stanno diventando una realtà più vicina e che i cambiamenti climatici spingono a ripensare le rotte di traffico mondiali. L’apertura di queste vie alternative, infatti, sta modificando anche il ruolo strategico del Mediterraneo e del Canale di Suez, con conseguenze da tenere sotto controllo.

“L’Artico non è più un lontano Nord e le trasformazioni climatiche, insieme alla progressiva apertura delle rotte polari, stanno ridefinendo la geografia dei traffici globali, con effetti diretti sulle catene logistiche e sui flussi che attraversano il Mediterraneo e i suoi choke point strategici, a partire dal Canale di Suez”. Lo afferma, in una intervista a Il Riformista, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, spiegando che “per l’Italia, Paese ponte tra Nord e Sud dell’Europa, la stabilità dell’Artico è quindi un fattore diretto di sicurezza nazionale e mediterranea. L’Artico è diventato uno spazio di crescente competizione geopolitica: la Russia rafforza la propria postura militare, mentre la Cina, che si definisce Near Arctic State, persegue una strategia di lungo periodo basata su investimenti e ricerca”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secondo Rauti, l’Italia osserva con attenzione gli sviluppi nell’Artico, dove lo scioglimento dei ghiacci apre nuove rotte e opportunità strategiche.

Le recenti iniziative di Donald Trump in Groenlandia evidenziano l'importanza strategica dell'Artico, tra rotte marine emergenti e riserve di risorse naturali.

