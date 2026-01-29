Grey' s Anatomy Patrick Dempsey sulle condizioni di Eric Dane | Ti spezza il cuore

Patrick Dempsey si è espresso sulle condizioni di Eric Dane, spiegando che la sua salute preoccupa molto. L’attore ha raccontato che il collega, colpito da SLA quasi un anno fa, sta vivendo momenti difficili. Dopo aver condiviso anni di set, Dempsey ha detto che il loro legame resta forte e che la situazione di Dane “ti spezza il cuore”.

L'ex star di Grey's Anatomy ha aggiornato sullo stato di salute del collega, che quasi un anno fa aveva rivelato la diagnosi di SLA che ne ha improvvisamente minato carriera e salute Dopo aver condiviso per anni con lui il set di Grey's Anatomy, Patrick Dempsey ha dimostrato di aver mantenuto stretto il legame con il collega Eric Dane, specialmente in un momento difficile come questo. Quasi un anno fa, infatti, Dane ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di SLA e di aver perso l'utilizzo del braccio destro, con la malattia che sta progressivamente peggiorando. In un'intervista rilasciata a Parade, Dempsey ha rivelato di aver parlato con Dane alcune settimane fa: "Ci siamo scambiati dei messaggi."

