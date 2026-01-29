Gerald-Butler-Morena-Baccarin Dopo cinque anni, Gerald Butler e Morena Baccarin tornano in scena con il sequel di Greenland. In questa nuova avventura, i due attori interpretano di nuovo personaggi che devono affrontare un mondo post apocalittico, cercando di sopravvivere alle minacce che si presentano. Il film intrattiene, ma non riesce a colpire profondamente lo spettatore.

Dopo cinque anni tornano riecco Gerald Butler e Morena Baccarin alle prese con un mondo post apocalittico, lottando per la sopravvivenza. Ce la faranno? Cinque anni fa Greenland si era distinto per l'intimità che abbracciava il disaster movie, raccontando la storia dei Garrity. Una famiglia come tante, che si è ritrovata nell'occhio del ciclone quando stava per cadere la cometa Clarke, distruggendo l'atmosfera terrestre. Ora ci troviamo di fronte un sequel arrivato un po' a sorpresa, sottotitolato Migration, che continua gli intenti del primo film, diventando però un post-apocalittico e offrendo nuovi spunti narrativi.

© Movieplayer.it - Greenland 2 – Migration, recensione: un sequel che intrattiene ma non colpisce

