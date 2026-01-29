Il sindaco di Gravellona Lomellina, Luciano Garza, ha deciso di lasciare prima del previsto. In un messaggio pubblico, Garza ha detto che è arrivato il momento di dimettersi, anticipando così la data prevista di metà febbraio. La decisione sorprende molti, ma lui ha spiegato di aver preso questa strada per motivi personali. La comunità si prepara ad affrontare un passaggio importante con l’ormai imminente subentro di un nuovo amministratore.

Gravellona Lomellina (Pavia), 29 gennaio 2026 – Erano attese per la metà di febbraio ma data la situazione il sindaco di Gravellona, Luciano Garza, ha deciso di accelerare i tempi e ha firmato le sue dimissioni. Come prevede la legge avrà venti giorni di tempo per ritirarle, dopodiché diventeranno irrevocabili e il prefetto provvederà a nominare il commissario che condurrà il centro lomellino alle porte di Vigevano alle prossime elezion i. Garza era stato eletto nel giugno di quattro anni fa alla guida della lista civica “Continuando insieme” e aveva ottenuto il 65% dei suffragi. Nelle ultime settimane però le sue scelte erano state criticate non soltanto dall’opposizione ma dalla sua stessa maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gravellona Lomellina, il sindaco garza saluta in anticipo: “È il momento di dimettermi”

Crisi politica Gravellona, il sindaco Garza annuncia le dimissioni: si torna al voto dopo 3 anni

Argomenti discussi: Gravellona Lomellina: il sindaco Garza ha firmato le dimissioni; Gravellona Lomellina, il sindaco garza saluta in anticipo: È il momento di dimettermi; Il sindaco di Gravellona ufficializza le sue dimissioni: adesso si va a votare; Gravellona, terremoto politico: il sindaco Garza firma le dimissioni: al voto in primavera.

Gravellona, ancora scontro in maggioranza: il sindaco Garza annuncia le dimissioniGRAVELLONA LOMELLINA. Luciano Garza ha annunciato ieri sera, 16 dicembre, in consiglio, che darà le dimissioni da sindaco di Gravellona. Mancavano due anni alla scadenza naturale del mandato. Lo ... laprovinciapavese.gelocal.it

#gravellonalomellina (#pavia): l’ultimo consiglio comunale sarà il 3 febbraio. Al via la campagna elettorale - facebook.com facebook