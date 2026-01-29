La tv italiana si prepara a tornare con una versione rivisitata del Grande Fratello. Mediaset ha annunciato che il reality ripartirà a metà marzo, con Ilary Blasi di nuovo al timone. La casa più spiata d’Italia riprende il suo percorso, promettendo ritmi intensi e un cast da scoprire. I fan sono già in agitazione, pronti a seguire ogni passo dei concorrenti.

Mediaset ufficializza il ritorno del Grande Fratello da metà marzo. Il Grande Fratello non muore mai. Si trasforma, si accorcia, si ristruttura, ma resta il totem del prime time italiano. E Mediaset, nel 2026, prova l’ennesimo reboot: a metà marzo (il 16 marzo probabilmente) il reality tornerà su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione, per un ciclo di sei settimane, con format rinnovato e ritmi più serrati. Lo annuncia ufficialmente Cologno Monzese in una nota che suona come una dichiarazione d’intenti: meno brodo allungato, più spettacolo concentrato, più narrazione rapida, più dinamiche immediate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Grande Fratello rinnovato e ritmi intensi’: è ufficiale, si parte a marzo con Ilary Blasi al timone

Approfondimenti su Grande Fratello Rinnovato

Il Grande Fratello Vip torna con una nuova stagione, a partire dal 2 marzo su Mediaset.

Il Grande Fratello Vip 2026 si appresta a tornare in onda a marzo, con Ilary Blasi nuovamente alla guida del programma.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Grande Fratello Rinnovato

Argomenti discussi: Il Grande Fratello torna rinnovato a metà marzo, conduce Ilary Blasi; Signorini ha in mano i segreti del potere, Mediaset non può prendere posizione contro di lui. : parla Fabrizio Corona; Tommaso Zorzi in lacrime: Una ragazza mi ha chiesto aiuto al parco. Vittima di razzismo, non si sentiva al sicuro. Viviamo in un mondo...; Valentino, a chi spetta l'eredità: ecco chi sono i fratelli Sax e perché sono definiti i figliocci dello stilista.

Ilary Blasi torna al Grande Fratello: «L'inizio a metà marzo, durerà sei settimane». La nota ufficiale MediasetIlary Blasi torna al Grande Fratello. Il grande ritorno alla conduzione del reality ora è ufficiale: ad annunciarlo una nota Mediaset, che fissa la data della ripresa del ... leggo.it

Grande Fratello, a metà marzo torna su Canale 5 con la conduzione di Ilary BlasiIntorno alla metà di marzo torna 'Grande Fratello' in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Lo annuncia Mediaset in ... msn.com

«Il Grande Fratello Vip si farà»: nonostante le recenti polemiche e le accuse di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo, l’amministratore delegato di Mediaset ha confermato senza esitazioni che la prossima edizione del reality andrà avanti. A quanto pare, il p - facebook.com facebook

Coco Gauff contro il «Grande Fratello» degli Australian Open che segue i tennisti ovunque x.com