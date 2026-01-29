Dopo diversi mesi di attesa, il Grande Fratello torna in tv. Mediaset ha annunciato che il reality più famoso del paese riprenderà a marzo, con una nuova stagione in prima serata su Canale 5. La conferma ufficiale ha messo fine alle speculazioni e i fan si preparano a seguire le nuove avventure dei concorrenti.

Il Grande Fratello è pronto a tornare in prima serata. Mediaset ha ufficializzato il ritorno del reality più longevo della televisione italiana, fissando l’appuntamento intorno alla metà di marzo su Canale 5. Una nuova edizione che si annuncia molto diversa dal passato, sia nella struttura sia nel ritmo del racconto. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, volto già legato alla storia del programma, chiamata a guidare una fase di rinnovamento che punta a rendere lo show più compatto e incisivo. Tutte le novità del format. La principale novità riguarda il format, che verrà rivisto pur senza tradire l’identità del programma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grande Fratello, il ritorno è ufficiale: appuntamento a marzo su Canale 5. Ecco chi lo condurrà

Il Grande Fratello 2025, condotto da Simona Ventura, annuncia un cambiamento nel suo palinsesto: l’appuntamento settimanale raddoppia e la finale viene posticipata di alcuni giorni.

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset in seguito alle recenti accuse di Fabrizio Corona.

