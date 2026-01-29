Grande Fratello c’è la data ufficiale | Ilary Blasi confermata alla conduzione

Ora è ufficiale: con un comunicato stampa Mediaset ha annunciato che il Grande Fratello è pronto a tornare in prima serata. L'appuntamento è fissato per la metà di marzo, quando il reality più longevo della televisione italiana riaprirà le porte della Casa più spiata d'Italia con una veste rinnovata e una promessa chiara: maggiore intensità narrativa e un ritmo più sostenuto. Alla conduzione un gradito ritorno, quello di Ilary Blasi, già conduttrice in passato dello show. Ufficiale, il Grande Fratello torna in televisione. Secondo quanto annunciato da Mediaset, la prossima edizione segnerà un cambiamento significativo rispetto al passato.

