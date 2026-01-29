Grande Fratello 2026 presto il ritorno su Canale 5 | quando inizia chi sarà la conduttrice

A metà marzo torna il Grande Fratello su Canale 5. L’edizione 2026 è pronta a ripartire in prima serata, con la conduttrice ancora da annunciare. I fan aspettano con ansia, mentre i preparativi sono già in corso.

Tornerà intorno alla metà di marzo, in prima serata su Canale 5, l’edizione 2026 del ‘Grande Fratello’. Lo rende noto Mediaset. A condurre il reality ci sarà Ilary Blasi, si legge in un comunicato. “La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format “, spiega Mediaset. Sarà quindi Blasi a prendere il posto, alla conduzione del reality, di Alfonso Signorini, dopo che quest’ultimo si è autosospeso da Mediaset in seguito alle accuse mosse contro di lui da Fabrizio Corona che hanno portato la procura di Milano ad aprire una indagine nei suoi confronti per violenza sessuale ed estorsione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

