GPS 2026 28 | come evitare di essere cancellati dalla graduatoria anche se non interessati alle supplenze

La bozza dell’Ordinanza delle GPS introduce una novità importante rispetto agli anni passati. Se non si vuole rischiare di essere cancellati dalla graduatoria, anche se non si cercano supplenze, bisogna fare attenzione a certi dettagli. La scadenza si avvicina, e le regole potrebbero cambiare. È meglio informarsi bene per non perdere questa possibilità nel biennio di validità.

Avvertenza: chi presenterà domanda di permanenza (anche se non ha punteggi da aggiornare) per le GPS 202628 e poi la domanda per le max 150 preferenze in estate, non ha nulla da temere. Non sarà cancellato dalle GPS, avrà la possibilità di supplenza, non cambia nulla. Consiglio pratico del sindacato Anief: aggiornare la propria posizione in GPS e rimandare all'estate la decisione sulla presentazione della domanda per le max 150 preferenze.

Approfondimenti su GPS 2026/28

Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di Anief, è stata discussa la possibilità per i docenti di ruolo di aggiornare la graduatoria GPS 202628.

