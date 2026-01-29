Oggi Calenda ha commentato il risultato di Meloni, dicendo che è in grande forma e, secondo lui, molto bella in questo periodo. La premier continua a mostrarsi energica e determinata, mentre l’Italia si avvicina a nuove sfide politiche.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Una donna che ultimamente trovo molto bella? In questo momento secondo me è in forma Giorgia Meloni, la trovo una bella donna. Non sto dicendo che mi piaccia o altro, sia chiaro, è il Presidente del Consiglio, le ho fatto solo un complimento”. Carlo Calenda, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, oggi ha risposto così alla domanda del conduttore Giorgio Lauro, che gli chiedeva quale fosse una donna che attualmente ritiene molto bella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Governo: Calenda, 'una donna bella oggi? Meloni, è in grande forma'

Il ministro Calenda esprime solidarietà a Giorgia Meloni, sottolineando l'importanza di non sottovalutare mai il clima di odio che può alimentare divisioni e tensioni politiche.

