Gli utenti di Google Calendar devono fare attenzione: una vulnerabilità scoperta mette a rischio le informazioni riservate. Basta un semplice invito per esporre dati sensibili, senza che se ne rendano conto. È importante sapere come proteggersi e evitare di cadere in questa trappola.

A volte le minacce informatiche più insidiose non arrivano da malware sofisticati o attacchi informatici da manuale, ma si nascondono in qualcosa di apparentemente innocuo come un invito su Google Calendar. È esattamente quello che hanno dimostrato i ricercatori di Miggo Security, una piattaforma specializzata in Application Detection & Response, portando alla luce una vulnerabilità preoccupante nell’integrazione tra Google Gemini e i servizi dell’ecosistema Google. Il meccanismo è semplice: un aggressore può inviare un invito a un evento di calendario contenente istruzioni nascoste, scritte in linguaggio naturale, che l’intelligenza artificiale di Gemini interpreta come comandi legittimi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

