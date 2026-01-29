Il prequel di Gomorra, intitolato “Gomorra Le Origini”, ha conquistato i mercati internazionali. Sky Original ha venduto il progetto a HBO Max, StudioCanal e diversi broadcaster in tutto il mondo. La serie continua a crescere, portando il crime italiano sotto i riflettori globali.

Il successo internazionale del prequel venduto a HBO Max, StudioCanal e broadcaster globali, rafforzando l’espansione del franchise crime italiano. Dopo il successo internazionale di Gomorra, che il New York Times ha classificato tra le cinque migliori serie internazionali dell'ultimo decennio, il prequel Gomorra - L'origine ha ottenuto un numero impressionante di vendite internazionali. Beta Film ha venduto la serie di sei ore a HBO Max Germania, HBO Max Turchia, SBS Australia, STUDIOCANAL in Francia, ORF (Austrian Broadcasting Corporation) in Austria, TET in Lettonia e Nova in Grecia. L'accordo con HBO Max Germania includerà anche la serie originale Gomorra (58 x 1 ora) e il film L'Immortale. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Gomorra Le Origini, il prequel Sky Original conquista con HBO Max i mercati globali

Approfondimenti su Gomorra Le Origini

Gomorra - Le Origini | Trailer ufficiale

Gomorra - Le origini, le anticipazioni del quinto episodio della serieRivelazioni inaspettate, alleanze fragili, tradimenti: si avvicina il momento della resa dei conti tra i protagonisti di GOMORRA – LE ORIGINI, ... msn.com

GOMORRA – LE ORIGINI: nel quinto episodio il passato smette di essere un ricordoNel quinto episodio di Gomorra – Le Origini emergono segreti, alleanze e tradimenti. Guarda la clip in anteprima sul nostro canale YouTube. hotcorn.com

