Gerry Scotti non ha mai diviso troppo. A molti non piace, a pochi interessa davvero. È uno di quei personaggi che, senza fare troppo rumore, riesce a stare al centro dell’attenzione. Un volto noto che, tra passaparola e gogne online, continua a essere sulla bocca di tutti, senza grandi scossoni né grandi entusiasmi.

A noi Gerry Scotti non è mai stato simpatico. Ma neppure antipatico. Che poi è la ragione del suo successo e di tutti i media-men come lui: personaggi ordinari che non piacciono davvero a tutti ma non dispiacciono a nessuno. Mai un «di più», mai un «di meno». La somma è sempre zero. Ma in tv il risultato è un'eccellente carriera. Ed eccoci alla carriera di Gerry Scotti. Un mediano dello spettacolo che ha vinto tutto, quarant'anni da bravo presentatore, tra radio e tv, e persino una comparsata in Parlamento tra i socialisti, lui sempre a modo, mai sopra le righe, lo vedevi tutte le sere affacciarsi nel tuo salotto dalla tv, era uno di casa ormai, lo zio Gerry, quello affidabile, l'amico di tutti, il Signor Scotti che avresti invitato la domenica a pranzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gogna e passaparola

Approfondimenti su Gerry Scotti

Nella puntata del 2 gennaio di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui mostrano un rapporto di complicità, tra ricordi e momenti imprevisti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ozan Akbaba rompe il silenzio: cosa succede davvero con Sinem Ünsal

Ultime notizie su Gerry Scotti

Argomenti discussi: Gerry Scotti chiude i commenti su Instagram dopo le accuse di Corona.

Gogna e passaparolaI casi di Kevin Spacey (sempre assolto) e Woody Allen (mai incriminato) sono serviti a nulla. Nel mondo dello spettacolo passa sempre tutto. Tranne la nostra voglia di gogna. ilgiornale.it

Passaparola, ricordi le ‘Letterine’ di Gerry Scotti? Da Alessia Ventura a Ilary Blasi, chi erano e cosa fanno oggiBasta sentire la sigla 'ullalla' per tornare indietro nel tempo con Passaparola. Tra chi ha costruito carriere solidissime in tv e chi ha cambiato vita, ecco cosa fanno ora le Letterine. libero.it

Ilary Blasi ai tempi delle Letterine di Passaparola! - facebook.com facebook