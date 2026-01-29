Gli schiavi delle slot | Ho iniziato a 16 anni E poi ho perso tutto

A 16 anni inizia il calvario di un giovane che finisce per perdere tutto alle slot. La dipendenza da gioco d’azzardo si rivela una patologia seria, che spinge le persone a rischiare sempre, anche quando il portafoglio è vuoto. La storia di chi si sente intrappolato nelle macchinette e fatica a trovare una via d’uscita.

"Giocare, anzi azzardare, è una patologia riconosciuta a tutti gli effetti. Se chi ne è affetto dispone di denaro, azzarderà sempre, finché non riceve aiuto". A spiegarlo è Massimo Tassi, psicologo, vicepresidente e coordinatore dell’associazione Glatad onlus, un gruppo attivo da oltre trent’anni sul fronte delle dipendenze. "Abbiamo iniziato a occuparci di azzardo già tra il 2006 e il 2007, quando nacque il progetto Game Over per comprendere la diffusione del fenomeno nel territorio. Da lì sono arrivate le prime richieste di aiuto". Nel corso di vent’anni, l’associazione ha seguito tra quindici e venti persone, con percorsi lunghi e strutturati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

